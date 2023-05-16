Бывший тренер школы Тутберидзе встречается с фигуристкой младше его на 13 лет
Тренер и спортсменка не стесняются делиться совместными фото.
Тренер и спортсменка не стесняются делиться совместными фото.
Сергей Розанов — бывший тренер в «Хрустальном», школе Этери Тутберидзе. Он помог перейти в академию Алене Косторной, с которой, как утверждали многие, у тренера были отношения. Сейчас у Сергея новый роман с 21-летней экс-участницей «Хрустального» Полиной Шубодеровой. У Тутберидзе больших успехов она не достигла.
Полина и Сергей не стесняются своих отношений, пара активно делится контентом в соцсетях. Розанов называет свою девушку, которая на 13 лет младше, в соцсетях «одной и единственной».
Теперь Розанов и Шубодерова попадают в информационное поле только из-за своих отношений, а не из-за успехов в спорте.