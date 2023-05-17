Загитова проведет показательный поединок по фехтованию с Великой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в рамках Дня московского спорта в Лужниках примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль пройдет 1 июля и начнется в 14:30.

В этот же день, близ аквакомплекса «Лужники» пройдет московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в турнире шоу-программ «Русский вызов». Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.