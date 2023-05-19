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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова в день рождения дала публичное обещание

Олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании Алина Загитова в свой 21-й день рождения сделала обещание развиваться в профессии журналиста и в творческой деятельности.

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Источник: соцсети

"Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год. За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили.

А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила очень много поздравлений от вас! Это так мило!!! Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного!" — написала фигуристка в своем телеграм-канале.

К публикации Загитова приложила фотографии из ресторана. Перед этим она сообщила о своем плохом самочувствии.

В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке карьеры и стала ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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