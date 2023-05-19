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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Трусова выложила фото с Кондратюком

Пара обнимается на фоне гор.

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Источник: соцсети

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии со своим парнем, фигуристом Марком Кондратюком.

На снимках Трусова и Кондратюк стоят в обнимку на фоне Алтайских гор. Ребята отправились кататься на квадроциклах. Александра и Марк по очереди вели квадроцикл. Фигуристы находятся на юго-востоке России на тренировочных сборах.

В прошедшем сезоне 18-летняя Александра Трусова пропустила чемпионат России и финал Гран-при страны из-за проблем со здоровьем.

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