Фигуристка Трусова выложила фото с Кондратюком

На снимках Трусова и Кондратюк стоят в обнимку на фоне Алтайских гор. Ребята отправились кататься на квадроциклах. Александра и Марк по очереди вели квадроцикл. Фигуристы находятся на юго-востоке России на тренировочных сборах.