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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристу Дарио Чиризано отказали в смене российского гражданства

Главный тренер сборной России Елена Чайковская прокомментировал отказ Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в смене спортивного гражданства Дарио Чиризано.

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Источник: РИА "Новости"

Дарио Чиризано представлял Россию в танцах на льду в паре с Ириной Хаврониной, вместе они победили на юношеских Олимпийских играх. В январе 2023 года дуэт распался. В мае стало известно, что россиянин тренируется с чешкой Денизой Цимловой в Монреале.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подает, а сейчас вопрос так решается», — заявила Чайковская «Матч ТВ».

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