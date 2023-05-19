Фигуристу Дарио Чиризано отказали в смене российского гражданства

Дарио Чиризано представлял Россию в танцах на льду в паре с Ириной Хаврониной, вместе они победили на юношеских Олимпийских играх. В январе 2023 года дуэт распался. В мае стало известно, что россиянин тренируется с чешкой Денизой Цимловой в Монреале.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подает, а сейчас вопрос так решается», — заявила Чайковская «Матч ТВ».