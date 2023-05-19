Фигурист Костомаров продолжает тренировки по восстановлению

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц, сообщает ТАСС.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сказал источник ТАСС.

Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.