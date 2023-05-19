Фигурист Костомаров продолжает тренировки по восстановлению
Олимпийский чемпион остается в реанимации.
Олимпийский чемпион остается в реанимации.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц, сообщает ТАСС.
«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сказал источник ТАСС.
Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.
В начале года фигурист был доставлен в реанимацию с пневмонией. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у спортсмена наступило тотальное поражение легких, а также развился некроз конечностей. Врачи провели Костомарову ампутацию на руках и ногах.