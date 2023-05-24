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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Алина Загитова защитила курсовую

Спортсменка успешно сдала работу.

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Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании Алина Загитова, рассказала в своем телеграм-канале об успешной защите курсовой работы.

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада» — сказала Загитова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алина написала курсовую на тему: «Специфика работы телеведущего на примере шоу “Ледниковый период”. Она была ведущей шоу в седьмом сезоне.

Олимпийская чемпионка учится на факультете журналистики в РАНХиГС. 21-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, сейчас она работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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