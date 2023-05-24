Фигуристка Алина Загитова защитила курсовую

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании Алина Загитова, рассказала в своем телеграм-канале об успешной защите курсовой работы.

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада» — сказала Загитова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8489cdd4de45e222&partner_ext=173&place_id=222&oid=-200367134&hd=1&id=456239876&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алина написала курсовую на тему: «Специфика работы телеведущего на примере шоу “Ледниковый период”. Она была ведущей шоу в седьмом сезоне.