Фигуристка Трусова поделилась красивыми образами с фотосессии

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях . 18-летняя девушка показала несколько разных образов с фотосессии.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных прыжка в одной программе.