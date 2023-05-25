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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Трусова поделилась красивыми образами с фотосессии

Девушка опубликовала новые откровенные фотографии.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. 18-летняя девушка показала несколько разных образов с фотосессии.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных прыжка в одной программе.

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