Фигуристка Трусова поделилась красивыми образами с фотосессии
Девушка опубликовала новые откровенные фотографии.
Девушка опубликовала новые откровенные фотографии.
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. 18-летняя девушка показала несколько разных образов с фотосессии.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных прыжка в одной программе.