Костомаров не может справиться с депрессией после ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в тяжелой депрессии после перенесенных операций, сообщают «Известия».
Ранее сообщалось, что состояние фигуриста улучшается, и в скором времени его могут выписать из больницы. В мае источник сообщил РИА Новости, что Костомаров не покидал больницу и не будет проходить дальнейшее лечение за границей.
Фигурист продолжает восстановление после тяжелой болезни в больнице в Коммунарке. По информации источника, ему пока не удается выйти из депрессии после нескольких ампутаций.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.