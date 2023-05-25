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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров не может справиться с депрессией после ампутации

«Известия»: фигуристу Костомарову не удается выйти из серьезной депрессии после ампутации.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в тяжелой депрессии после перенесенных операций, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что состояние фигуриста улучшается, и в скором времени его могут выписать из больницы. В мае источник сообщил РИА Новости, что Костомаров не покидал больницу и не будет проходить дальнейшее лечение за границей.

Фигурист продолжает восстановление после тяжелой болезни в больнице в Коммунарке. По информации источника, ему пока не удается выйти из депрессии после нескольких ампутаций.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

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