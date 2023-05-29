Фигуристы Трусова и Кондратюк прилетели на отдых в Тайланд
Спортсменка выложила несколько видеосообщений в свой телеграм-канал, в которых показала виллу, где они остановились.
Спортсменка выложила несколько видеосообщений в свой телеграм-канал, в которых показала виллу, где они остановились.
«Мы прилетели в Таиланд на долгожданный отпуск», — сказала Александра.
Девушка провела рум-тур, показала красивую виллу с бассейном, который визуально сливается с видом на море. Пара уже год находится в отношениях.
Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, где занимается Марк Кондратюк. Фигуристы не смогли завершить чемпионат России — 2023. Кондратюк не успел восстановиться после травмы и откатал только короткую программу, а Трусова снялась в день первого выступления из-за повышенной температуры и больше в сезоне не выступала.
Марк Кондратюк чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекние в командных соревнованиях. Александра Трусова выиграла серебрянную медаль в одиночном катании на Олимпиаде 2022.