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29 мая, источник: Sportmail.ru

Фигуристы Трусова и Кондратюк прилетели на отдых в Тайланд

Спортсменка выложила несколько видеосообщений в свой телеграм-канал, в которых показала виллу, где они остановились.

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«Мы прилетели в Таиланд на долгожданный отпуск», — сказала Александра.

Девушка провела рум-тур, показала красивую виллу с бассейном, который визуально сливается с видом на море. Пара уже год находится в отношениях.

Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, где занимается Марк Кондратюк. Фигуристы не смогли завершить чемпионат России — 2023. Кондратюк не успел восстановиться после травмы и откатал только короткую программу, а Трусова снялась в день первого выступления из-за повышенной температуры и больше в сезоне не выступала.

Марк Кондратюк чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекние в командных соревнованиях. Александра Трусова выиграла серебрянную медаль в одиночном катании на Олимпиаде 2022.

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