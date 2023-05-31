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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Загитова посетила предпремьерный показ фильма в красивом платье

Алина Загитова появилась на красной дорожке, на предпремьерном показе нового фильма режиссера Гая Ричи «Переводчик».

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Фигуристка предстала в шикарном образе, основу которого составило красивое платье. Спортсменка выбрала для появления на публике нежное бирюзовое платье в пол со стразами и перьями. Наряд с открытыми плечами подчеркивал ее загорелую кожу. Она дополнила образ туфлями и сумкой в тон.

Девушка поделилась фотографиями и выложила несколько видео в свой телеграм-канал.

«Ну что, как я умею перевоплощаться?» — поинтересовалась Загитова у поклонников.

«Алина, как тебе идет этот образ! Настолько все элегантно»;

«Алина ты настолько красива! Вот тот пример, когда не нужно оголяться, чтобы все взгляды были прикованы к тебе»;

«Красивая! Но брюнеткой была еще красивее!»;

«Этот образ дополняет очарование Алины. Королева вечера!»;

«Алина, вы бесподобны! Как же вам идет такой нежный образ!».

«Дива! Если честно, хочу увидеть Алину в кино», — написали поклонники спортсменки.

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