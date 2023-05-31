Фигуристка Загитова посетила предпремьерный показ фильма в красивом платье

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ed7208eccaf4fbe5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-101636047&hd=2&id=456243465&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фигуристка предстала в шикарном образе, основу которого составило красивое платье. Спортсменка выбрала для появления на публике нежное бирюзовое платье в пол со стразами и перьями. Наряд с открытыми плечами подчеркивал ее загорелую кожу. Она дополнила образ туфлями и сумкой в тон.

Девушка поделилась фотографиями и выложила несколько видео в свой телеграм-канал.

«Ну что, как я умею перевоплощаться?» — поинтересовалась Загитова у поклонников.

«Алина, как тебе идет этот образ! Настолько все элегантно»;

«Алина ты настолько красива! Вот тот пример, когда не нужно оголяться, чтобы все взгляды были прикованы к тебе»;

«Красивая! Но брюнеткой была еще красивее!»;

«Этот образ дополняет очарование Алины. Королева вечера!»;

«Алина, вы бесподобны! Как же вам идет такой нежный образ!».