Фигуристка Загитова посетила предпремьерный показ фильма в красивом платье
Алина Загитова появилась на красной дорожке, на предпремьерном показе нового фильма режиссера Гая Ричи «Переводчик».
Алина Загитова появилась на красной дорожке, на предпремьерном показе нового фильма режиссера Гая Ричи «Переводчик».
Фигуристка предстала в шикарном образе, основу которого составило красивое платье. Спортсменка выбрала для появления на публике нежное бирюзовое платье в пол со стразами и перьями. Наряд с открытыми плечами подчеркивал ее загорелую кожу. Она дополнила образ туфлями и сумкой в тон.
Девушка поделилась фотографиями и выложила несколько видео в свой телеграм-канал.
«Ну что, как я умею перевоплощаться?» — поинтересовалась Загитова у поклонников.
«Алина, как тебе идет этот образ! Настолько все элегантно»;
«Алина ты настолько красива! Вот тот пример, когда не нужно оголяться, чтобы все взгляды были прикованы к тебе»;
«Красивая! Но брюнеткой была еще красивее!»;
«Этот образ дополняет очарование Алины. Королева вечера!»;
«Алина, вы бесподобны! Как же вам идет такой нежный образ!».
«Дива! Если честно, хочу увидеть Алину в кино», — написали поклонники спортсменки.