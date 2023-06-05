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13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии.

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Источник: Reuters

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход танцевального дуэта в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, сообщает РИА Новости.

«Бюро исполкома федерации фигурного катания одобрило их переход в сборную Грузии. Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем», — прокомментировала ситуацию главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Дэвис и Смолкин уже несколько лет живут и тренируются в США. Ранее было сообщение, что если у Дианы есть американское гражданство, то Глеб вряд ли успеет оформить паспорт США к Олимпиаде 2026 года.

Фигуристы являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14-е место.

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