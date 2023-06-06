Фигуристка Щербакова поделилась фотографиями из отпуска во Франции
Девушка проводит отпуск со своими сестрами Инной и Яной.
Девушка проводит отпуск со своими сестрами Инной и Яной.
На фотографиях, которые Анна выложила в свой телеграм-канал, она позирует на фоне Эйфелевой башни.
«From Paris with love» — подписала фото спортсменка.
Поклонники Анны оставляют такие комментарии:
"Анечка, красавица!
Скрашиваешь своей красотой Эйфелеву башню";
"Аня + Париж = Красота.
Лучшая!!";
"Просто вау.
Ань, ты как всегда шикарна".
Анна Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она пропустила прошедший соревновательный сезон по состоянию здоровья. Анну не включили в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.