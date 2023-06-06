Фигуристка Щербакова поделилась фотографиями из отпуска во Франции

На фотографиях, которые Анна выложила в свой телеграм-канал , она позирует на фоне Эйфелевой башни.

Анна Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она пропустила прошедший соревновательный сезон по состоянию здоровья. Анну не включили в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.