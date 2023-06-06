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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Щербакова поделилась фотографиями из отпуска во Франции

Девушка проводит отпуск со своими сестрами Инной и Яной.

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На фотографиях, которые Анна выложила в свой телеграм-канал, она позирует на фоне Эйфелевой башни.

«From Paris with love» — подписала фото спортсменка.

Поклонники Анны оставляют такие комментарии:

"Анечка, красавица!

Скрашиваешь своей красотой Эйфелеву башню";

"Аня + Париж = Красота.

Лучшая!!";

"Просто вау.

Ань, ты как всегда шикарна".

Анна Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она пропустила прошедший соревновательный сезон по состоянию здоровья. Анну не включили в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

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