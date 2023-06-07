Загитова опубликовала дачные фото с лопатой и грядками
Фигуристка Алина Загитова, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, опубликовала новые фото в своем телеграм-канале.
Фигуристка Алина Загитова, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, опубликовала новые фото в своем телеграм-канале.
21-летняя девушка показала фото и видео с дачного участка в Ижевске. На нескольких снимках Загитова позирует с лопатой в огороде рядом с грядками.
«Дачный вайб», — подписала фотографии Алина.
«Алина может все, даже грядки копать!» — прокомментировал один из подписчиков.
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, сейчас она работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.