Загитова опубликовала дачные фото с лопатой и грядками

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=07af0c2577081a89&partner_ext=173&place_id=222&oid=-101636047&hd=1&id=456243484&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

21-летняя девушка показала фото и видео с дачного участка в Ижевске. На нескольких снимках Загитова позирует с лопатой в огороде рядом с грядками.

«Дачный вайб», — подписала фотографии Алина.

«Алина может все, даже грядки копать!» — прокомментировал один из подписчиков.