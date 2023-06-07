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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова опубликовала дачные фото с лопатой и грядками

Фигуристка Алина Загитова, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, опубликовала новые фото в своем телеграм-канале.

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21-летняя девушка показала фото и видео с дачного участка в Ижевске. На нескольких снимках Загитова позирует с лопатой в огороде рядом с грядками.

«Дачный вайб», — подписала фотографии Алина.

«Алина может все, даже грядки копать!» — прокомментировал один из подписчиков.

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, сейчас она работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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