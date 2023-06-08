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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгения Медведева опубликовала видео со своим новым бойфрендом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила встречается с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

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Серебряная призерка Олимпиады-2018 опубликовала минутное видео с Чигиревым на берегу океана на Мальдивах. Ранее Медведеву уже несколько раз видели в компании 22-летнего фигуриста, но публично они не подтверждали свои романтические отношения.

Дмитрий Чигирев выступает в парном катании вместе с Екатериной Гейниш. В прошлом сезоне их пара заняла третье место на чемпионате Москвы и стала пятой на этапе Гран-при России в Самаре. В 2019 году Чигирев в паре с Екатериной Беловой победил на этапе Кубка России.

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Евгения Медведева опубликовала видео со своим новым бойфрендом
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