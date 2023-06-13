Сын Плющенко сменил имидж и стал похож на Холанда и Шамана
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, появился на льду тренировочного катка с новой прической.
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, появился на льду тренировочного катка с новой прической.
«Мой новый имидж! Как вам? Многие говорят, что я очень похож на Холанда, а другие, что на Shaman», — написал в соцсетях 10-летний фигурист, также известный под прозвищем «Гном Гномыч».
Ранее Яна Рудковская рассказала, что ее сын заработал за прошлый год 12 млн рублей.
Пара поженилась 12 сентября 2009 года, у Яны и Евгения двое детей — Александр Плющенко и Арсений.