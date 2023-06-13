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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская фигуристка поделилась фото в откровенном купальнике

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева похвасталась стройной загорелой фигурой на отдыхе.

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20-летняя фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, опубликовала фотографии, на которых позирует в откровенном черном купальнике.

«10 абсолютно идеальных кадров», — написала Елизавета.

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