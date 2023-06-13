Российская фигуристка поделилась фото в откровенном купальнике
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева похвасталась стройной загорелой фигурой на отдыхе.
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева похвасталась стройной загорелой фигурой на отдыхе.
20-летняя фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, опубликовала фотографии, на которых позирует в откровенном черном купальнике.
«10 абсолютно идеальных кадров», — написала Елизавета.