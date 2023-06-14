Камила Валиева получила пятерку по ЕГЭ
17-летняя фигуристка поделилась с подписчиками отличной оценкой за ЕГЭ по математике.
17-летняя фигуристка поделилась с подписчиками отличной оценкой за ЕГЭ по математике.
Камила Валиева сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку.
«Математика сдана!» — написала фигуристка в телеграм-канале.
ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Чтобы получить пятерку, нужно правильно выполнить не менее 17 заданий из 21.
Валиева — ученица тренера Этери Тутберидзе. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов России (2021, 2023).