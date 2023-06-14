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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Камила Валиева получила пятерку по ЕГЭ

17-летняя фигуристка поделилась с подписчиками отличной оценкой за ЕГЭ по математике.

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Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку.

«Математика сдана!» — написала фигуристка в телеграм-канале.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Чтобы получить пятерку, нужно правильно выполнить не менее 17 заданий из 21.

Валиева — ученица тренера Этери Тутберидзе. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов России (2021, 2023).

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