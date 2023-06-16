В Казани планируют открыть школу фигурного катания Алины Загитовой

Минниханов и Загитова обсудили детали проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала главе республики о проекте школы, который предполагает обучение фигурному катанию талантливых детей. В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что Загитова в ближайшее время приедет в Казань для более детальной презентации и обсуждения проекта по созданию спортивной школы.

«Вы хороший пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», — сказал Минниханов.