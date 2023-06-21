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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко

В качестве причины литовский парламент указывает участие в шоу Татьяны Навки.

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Источник: РИА "Новости"

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила в интервью литовскому телеканалу, что процедура аннулирования гражданства уже фактически запущена.

Причина, по которой фигуристку хотят лишить гражданства — сотрудничество с Татьяной Навкой. Дробязко и ее супруг Повилас Ванагас выступали в спектаклях Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», — отметила Чмилите-Нильсен.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе с Повиласом Ванагасом — они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

Председатель литовского Сейма также раньше занималась спортом на высоком уровне. Чмилите-Нильсен — единственная в Литве женщина-гроссмейстер, чемпионка Европы по шахматам 2011 года.

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