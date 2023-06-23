Трусова в день своего 19-летия опубликовала песню и клип

Сингл под названием «Два крыла» доступен на всех популярных музыкальных онлайн-платформах. Автором стихов и музыки является продюсер Вадим Антонов. Чуть позже на видеохостинге YouTube появился клип на эту композицию, который за первые семь часов посмотрели более 10 тыс. человек.

В своем телеграм-канале Трусова отметила, что песня и клип являются ее подарком для своих болельщиков. 23 июня фигуристке исполнилось 19 лет.

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики! Это подарок номер 1. Скачивайте и добавляйте в свои плей-листы. Сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип», — написала Трусова.

Съемки клипа прошли в Москве на Новом Арбате и в комплексе Москва-Сити. Также в него попал видеоряд с выступлением Трусовой на одном из ледовых шоу вместе с ее молодым человеком фигуристом Марком Кондратюком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OxjhUP35Ay4" title="Александра Трусова — Два Крыла" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.