Трусова в день своего 19-летия опубликовала песню и клип
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в честь своего 19-летия выпустила клип на свою дебютную песню.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в честь своего 19-летия выпустила клип на свою дебютную песню.
Сингл под названием «Два крыла» доступен на всех популярных музыкальных онлайн-платформах. Автором стихов и музыки является продюсер Вадим Антонов. Чуть позже на видеохостинге YouTube появился клип на эту композицию, который за первые семь часов посмотрели более 10 тыс. человек.
В своем телеграм-канале Трусова отметила, что песня и клип являются ее подарком для своих болельщиков. 23 июня фигуристке исполнилось 19 лет.
«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики! Это подарок номер 1. Скачивайте и добавляйте в свои плей-листы. Сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип», — написала Трусова.
Съемки клипа прошли в Москве на Новом Арбате и в комплексе Москва-Сити. Также в него попал видеоряд с выступлением Трусовой на одном из ледовых шоу вместе с ее молодым человеком фигуристом Марком Кондратюком.
Трусова является серебряной призеркой Олимпийских Игр 2022 года в Пекине. В минувшем сезоне Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России и снялась с чемпионата России. Фигуристка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.