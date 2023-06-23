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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Трусова в день своего 19-летия опубликовала песню и клип

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в честь своего 19-летия выпустила клип на свою дебютную песню.

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Источник: РИА "Новости"

Сингл под названием «Два крыла» доступен на всех популярных музыкальных онлайн-платформах. Автором стихов и музыки является продюсер Вадим Антонов. Чуть позже на видеохостинге YouTube появился клип на эту композицию, который за первые семь часов посмотрели более 10 тыс. человек.

В своем телеграм-канале Трусова отметила, что песня и клип являются ее подарком для своих болельщиков. 23 июня фигуристке исполнилось 19 лет.

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики! Это подарок номер 1. Скачивайте и добавляйте в свои плей-листы. Сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип», — написала Трусова.

Съемки клипа прошли в Москве на Новом Арбате и в комплексе Москва-Сити. Также в него попал видеоряд с выступлением Трусовой на одном из ледовых шоу вместе с ее молодым человеком фигуристом Марком Кондратюком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трусова является серебряной призеркой Олимпийских Игр 2022 года в Пекине. В минувшем сезоне Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России и снялась с чемпионата России. Фигуристка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

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