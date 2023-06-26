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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, какие протезы использует Костомаров на опубликованном видео

Романа Костомарова не собираются выписывать, пока он не привыкнет к протезам и его психическое состояние не станет стабильным, домой не отпустят, сообщает «Спорт-Экспресс», приводя слова источника.

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«На данный момент есть временные протезы — именно их показали на видео с велотренажером, но с ними Костомарову тяжело. Сейчас ждут под заказ другую модель, легче и современнее. Также приезжали медики из Германии для консультации по протезированию.

Пока у Костомарова биометрические протезы, кисти также частично в протезах. Ставят их временно, чтобы он тренировался. Принцип работы — от импульсов, по сути от головы работают, точнее от импульсов, которые поступают из мозга мышцам. Так как ментально Костомаров еще неустойчив, то работа с ними продвигается с трудом», — утверждает источник.

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 Стало известно, какие протезы использует Костомаров на...
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