Стало известно, какие протезы использует Костомаров на опубликованном видео

«На данный момент есть временные протезы — именно их показали на видео с велотренажером, но с ними Костомарову тяжело. Сейчас ждут под заказ другую модель, легче и современнее. Также приезжали медики из Германии для консультации по протезированию.



Пока у Костомарова биометрические протезы, кисти также частично в протезах. Ставят их временно, чтобы он тренировался. Принцип работы — от импульсов, по сути от головы работают, точнее от импульсов, которые поступают из мозга мышцам. Так как ментально Костомаров еще неустойчив, то работа с ними продвигается с трудом», — утверждает источник.