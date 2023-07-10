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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Щербакова: очень соскучилась по спорту. Во мне еще живет спортсмен

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что у нее осталась мотивация продолжить карьеру в фигурном катании. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень соскучилась по профессиональному спорту. Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет большего. Есть мотивация и желание что-то еще делать на тренировках. Пока сложно сказать, что будет дальше, но во мне есть еще этот спортивный азарт. В форму постепенно прихожу, уже прыжочки все тройные восстановила, каскады. Прогресс есть. Как спортсмен я пока не закончила, поставила троеточие. Если выйду на соревнование — никто этого не пропустит. Поживем — увидим», — сказала 19-летняя фигуристка.

Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене в Германии и полностью пропустила сезон 2022/23 из-за восстановления.

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