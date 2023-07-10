Анна Щербакова: очень соскучилась по спорту. Во мне еще живет спортсмен

«Я очень соскучилась по профессиональному спорту. Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет большего. Есть мотивация и желание что-то еще делать на тренировках. Пока сложно сказать, что будет дальше, но во мне есть еще этот спортивный азарт. В форму постепенно прихожу, уже прыжочки все тройные восстановила, каскады. Прогресс есть. Как спортсмен я пока не закончила, поставила троеточие. Если выйду на соревнование — никто этого не пропустит. Поживем — увидим», — сказала 19-летняя фигуристка.