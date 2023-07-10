Чемпион России по фигурному катанию приостановил свою карьеру
Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.
Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова Когана РИА Новости.
В 2020 году Михаил Коляда перешел в группу к Алексею Мишину, до этого тренером фигуриста была Валентина Чеботарева.
Коляде 28 лет. Помимо побед на Чемпионате России Коляда также является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.