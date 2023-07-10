Чемпион России по фигурному катанию приостановил свою карьеру

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова Когана РИА Новости.

В 2020 году Михаил Коляда перешел в группу к Алексею Мишину, до этого тренером фигуриста была Валентина Чеботарева.