Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Жальгирис В
Струга
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линколн
Карабах
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:45
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Зриньски
01
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Доктор медицинских наук прокомментировал болезнь Щербаковой

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал заболевание российской фигуристки Анны Щербаковой, у которой был диагностирован мононуклеоз. Об этом сообщает Sport24.

Наверх
Источник: Reuters

«Мононуклеоз — инфекционное заболевание лихорадочного типа. Очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю. В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма. Для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок. Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно. Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путем. Что нужно делать, чтобы не заразиться? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», — сказал Шестаков.

О диагностированном мононуклеозе у Щербаковой стало известно во вторник, 11 июля. 19-летняя фигуристка была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене в Германии и полностью пропустила сезон 2022/23 из-за восстановления. На сезон 2023/24 Щербакова попала в резервный состав сборной России.

Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Доктор медицинских наук прокомментировал болезнь Щербаковой
Андрей Канчельскис занял пост директора казахстанского «Тобола»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь