Доктор медицинских наук прокомментировал болезнь Щербаковой
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал заболевание российской фигуристки Анны Щербаковой, у которой был диагностирован мононуклеоз. Об этом сообщает Sport24.
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал заболевание российской фигуристки Анны Щербаковой, у которой был диагностирован мононуклеоз. Об этом сообщает Sport24.
«Мононуклеоз — инфекционное заболевание лихорадочного типа. Очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю. В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма. Для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок. Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно. Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путем. Что нужно делать, чтобы не заразиться? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», — сказал Шестаков.
О диагностированном мононуклеозе у Щербаковой стало известно во вторник, 11 июля. 19-летняя фигуристка была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.
Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене в Германии и полностью пропустила сезон 2022/23 из-за восстановления. На сезон 2023/24 Щербакова попала в резервный состав сборной России.