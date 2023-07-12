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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Косторная рассказала о том, как болела мононуклеозом

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, как в 2015 году она перенесла мононуклеоз. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев. Но я восстановилась, желаю скорейшего выздоровления Ане. Уверена, что у нее все будет супер и она пройдет эту трудность так же, как и все другие на ее пути», — сказала Косторная.

Во вторник, 11 июня, стало известно, что мононуклеозом заразилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. 19-летняя фигуристка была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

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