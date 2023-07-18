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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Деньги на подготовку сбежавших за границу фигуристов вернули в бюджет

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) компенсировала Центру спортивной подготовки (ЦСП) деньги за подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

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Об этом сообщил директор ЦПС Георгий Брюсов в телеграм-канале Центра сборных команд России.

В начале июня стало известно о переходе танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Грузии.

«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению ФФККР Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды РФ сезона‑2022/23 и трудоустроены в ФГБУ ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки.

30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — сказал Брюсов.

Дэвис и Смолкин полностью пропустили сезон 2022/23. На Олимпийских Играх в Пекине пара заняла 14-е место, на чемпионате Европы 2022 — седьмое место. В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) Дэвис и Смолкин занимают 42-е место.

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