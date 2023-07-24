Евгения Медведева попала в ДТП в Москве
Такси с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой попало в ДТП в Москве. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.
Такси с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой попало в ДТП в Москве. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.
Медведева опубликовала видео в своем телеграм-канале.
«В мое такси въехало другое такси. С днем аварии, девочки. С днем аварии, любимые», — сказала Медведева.
23-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане — в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету два золота чемпионатов мира 2016 и 2017 года и чемпионата Европы 2016 и 2017 года. Медведева дважды выиграла финал Гран-при в сезоне-2015/16 и 2016/17.