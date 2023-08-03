Роман Костомаров показал теннисную тренировку дочери

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций.

«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», — подписал Костомаров видео с тренировки Насти.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжелой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.