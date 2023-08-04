Российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана

В организации заявили, что если гражданство предоставлено, то физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку на участие в выступлениях в составе национальной сборной. «Однако этот вопрос союзом в настоящее время не рассматривается», — пояснили в пресс-службе.