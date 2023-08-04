Российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана
Фигуристка из России Софья Самоделкина, которая выступает в одиночном катании, получила гражданство Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев.
Фигуристка из России Софья Самоделкина, которая выступает в одиночном катании, получила гражданство Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев.
Отмечается, что спортсменка самостоятельно сменила гражданство.
«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Казахстана занимается министерство внутренних дел», — говорится в сообщении.
В организации заявили, что если гражданство предоставлено, то физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку на участие в выступлениях в составе национальной сборной. «Однако этот вопрос союзом в настоящее время не рассматривается», — пояснили в пресс-службе.
16-летняя спортсменка тренировалась в Москве под руководством Светланы Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. В прошлом сезоне Софья выиграла этап Гран-при России в Самаре и стала 11-й по итогам чемпионата России.