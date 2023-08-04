Российская фигуристка Самоделкина планирует выступать за Казахстан

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина собирается сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. Об этом сообщает источник РИА Новости.

По данным источника, Федерация фигурного катания России была уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но на данный момент не дала на это разрешение.

В прошлом сезоне Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, на этапе в Сочи стала второй, на чемпионате России — 11-й. На счету спортсменки также победа в Финале Кубка России среди юниоров 2020 года.