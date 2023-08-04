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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская фигуристка Самоделкина планирует выступать за Казахстан

16-летняя Софья Самоделкина — победительница этапа Гран-при России и финала Кубка России среди юниоров.

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Источник: РИА "Новости"

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина собирается сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. Об этом сообщает источник РИА Новости.

По данным источника, Федерация фигурного катания России была уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но на данный момент не дала на это разрешение.

В прошлом сезоне Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, на этапе в Сочи стала второй, на чемпионате России — 11-й. На счету спортсменки также победа в Финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

На тренировках фигуристка исполняла все виды четверных прыжков. Во время соревновательных прокатов она чисто делала тройной аксель, четверные лутц, сальхов и тулуп.

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