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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление дочери под флагом Грузии

На турнире в американском Лейк-Плэсиде дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступили под грузинским флагом.

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Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась комментировать дебютное выступление дочери Дианы Дэвис под флагом Грузии, сославшись на отсутствие трансляции.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».

Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в ритм-танце на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Они набрали 74,35 балла.

В июне 2023 года Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что Дэвис и Смолкин с сезона‑2023/24 будут представлять грузинскую сборную.

Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России. На Играх в Пекине дуэт занял 14‑е место.

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