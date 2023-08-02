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2 августа, источник: Sportmail.ru

Фигуристы Дэвис и Смолкин идут вторыми на первом турнире после смены сборной

Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают второе место после ритм-танца на турнире Lake Placid Ice Dance International, который проходит в США.

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Источник: РИА "Новости"

Дэвис и Смолкин, которые выступают за сборную Грузии, набрали 74,35 балла. На первом месте идут американцы Уна и Гейдж Браун, у них 75,26 балла, на третью строчку занимает американский дуэт Ева Пейт/Логан Бай у которых 72,78 балла. Произвольные танцы фигуристы представят в четверг.

«Счастливы вернуться», — написали Диана и Глеб в своих соцсетях на грузинском, английском и русском языках.

В июне исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина. Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, она имеет американское и грузинское гражданство. Партнер девушки — сын актера Бориса Смолкина — имеет гражданство Израиля. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14-е место.

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