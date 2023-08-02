Фигуристы Дэвис и Смолкин идут вторыми на первом турнире после смены сборной

Дэвис и Смолкин, которые выступают за сборную Грузии, набрали 74,35 балла. На первом месте идут американцы Уна и Гейдж Браун, у них 75,26 балла, на третью строчку занимает американский дуэт Ева Пейт/Логан Бай у которых 72,78 балла. Произвольные танцы фигуристы представят в четверг.

«Счастливы вернуться», — написали Диана и Глеб в своих соцсетях на грузинском, английском и русском языках.