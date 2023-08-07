Дэвис и Смолкин: Теперь мы точно никому не должны, возместили все

«Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор — тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022−2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны», — приводит слова Смолкина «Спорт-экспресс».