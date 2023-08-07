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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвис и Смолкин: Теперь мы точно никому не должны, возместили все

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за сборную Грузии, рассказали о денежной компенсации при смене сборной.

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Источник: РИА "Новости"

«Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор — тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022−2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны», — приводит слова Смолкина «Спорт-экспресс».

Фигуристы ответили на вопрос могут ли они назвать сумму компенсации и порядок цифр: «Конечно, нет (улыбается). Возместили все, что нам предъявили», — сказала Дэвис.

Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Соревнования в США стали дебютными для дуэта в составе новой сборной. Спортсмены набрали по сумме двух выступлений 191,82 балла и заняли первое место на турнире Lake Placid International.

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