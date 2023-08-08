Костомаров показал, как бегает и прыгает на новых протезах

На опубликованном видео Костомаров попрыгал на месте и совершил легкую пробежку по тренировочному залу. «Я прыгаю, спустя полгода я запрыгал. Я аж вспотел», — сказал спортсмен.

«Ура, пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», — подписал видео фигурист.