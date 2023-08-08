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14:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров показал, как бегает и прыгает на новых протезах

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что ему установили новые протезы, благодаря которым он может бегать и прыгать.

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Источник: РИА "Новости"
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На опубликованном видео Костомаров попрыгал на месте и совершил легкую пробежку по тренировочному залу. «Я прыгаю, спустя полгода я запрыгал. Я аж вспотел», — сказал спортсмен.

«Ура, пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», — подписал видео фигурист.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

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Костомаров показал, как бегает и прыгает на новых протезах
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