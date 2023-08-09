Центр фигурного катания Тутберидзе планируют открыть в сентябре

Общая готовность ледового дворца в Ясенево составляет 98 процентов. Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Этери Тутберидзе и Алиной Загитовой оценил готовность объекта.
«На этом месте был старый недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, землю забрали, недострой снесли. За два года по просьбе Этери Тутберидзе здесь построен уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы, которых мы любим, знаем, которых знает вся страна. Я думаю, что им здесь будет комфортно тренироваться и они будут достигать новых вершин.
Самое главное — здесь будет действительно интересно заниматься, надеюсь, что не только профессиональным спортсменам, но и жителям Ясенева. Мы с Этери обсуждали детально этот проект — строительство дворца, техническое задание. Здесь сделано много уникальных вещей, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов — 16 градусов, для хоккеистов — 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, — 22 градуса.
Плюс сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались. Рядом с дворцом на месте пустыря будет разбит первоклассный сквер, парк, так что можно будет еще и погулять. Ну и рядом метро. До открытия осталось совсем немного. Думаю, в сентябре уже откроем центр», — сказал Собянин.
Строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе началось в мае 2021 года. Его проектная площадь составляет 20,7 тыс. кв. м. Комплекс включает в себя соревновательную ледовую арену с трибунами на 500 мест, тренировочную ледовую арену, десять хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур. При необходимости ледовые арены можно трансформировать под хоккейную площадку размером 60×26.
«Я очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать», — заявила Тутберидзе.
В центре планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Рядом с дворцом также будет благоустроен сквер.