Центр фигурного катания Тутберидзе планируют открыть в сентябре

«На этом месте был старый недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, землю забрали, недострой снесли. За два года по просьбе Этери Тутберидзе здесь построен уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы, которых мы любим, знаем, которых знает вся страна. Я думаю, что им здесь будет комфортно тренироваться и они будут достигать новых вершин.



Самое главное — здесь будет действительно интересно заниматься, надеюсь, что не только профессиональным спортсменам, но и жителям Ясенева. Мы с Этери обсуждали детально этот проект — строительство дворца, техническое задание. Здесь сделано много уникальных вещей, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов — 16 градусов, для хоккеистов — 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, — 22 градуса.



Плюс сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались. Рядом с дворцом на месте пустыря будет разбит первоклассный сквер, парк, так что можно будет еще и погулять. Ну и рядом метро. До открытия осталось совсем немного. Думаю, в сентябре уже откроем центр», — сказал Собянин.