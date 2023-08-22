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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова опубликовала видео с возможным нарушением ПДД

Алина Загитова выложила в своих соцсетях видео за рулем с проездом пешеходного перехода на набережной в Москве в момент, когда пешеходам горит зеленый.

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Запись сделана на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет.

Видео снято на телефон с водительского сиденья. Сама Загитова при этом в кадр не попадает, как и момент пересечения стоп-линии перед переходом.

Помимо возможного проезда на красный свет, водитель нарушает пункт 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2018 года.

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