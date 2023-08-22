Алина Загитова опубликовала видео с возможным нарушением ПДД

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239285&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Запись сделана на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет.

Видео снято на телефон с водительского сиденья. Сама Загитова при этом в кадр не попадает, как и момент пересечения стоп-линии перед переходом.

Помимо возможного проезда на красный свет, водитель нарушает пункт 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».