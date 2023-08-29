В сети появилось видео с пропавшей в Москве фигуристкой
Московская прокуратура опубликовала видео с фигуристкой Алиной Горбачевой, которая накануне пропала в столице.
Московская прокуратура опубликовала видео с фигуристкой Алиной Горбачевой, которая накануне пропала в столице.
«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 г.р. По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой. В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении.
Ранее мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь пропала в понедельник около 19 часов вечера. Фигуристка вышла с катка и не вернулась домой. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно.
Алина Горбчаева является действующей чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России среди взрослых она заняла девятое место. В июле фигуристке исполнилось 16 лет. В этом месяце Горбачева вернулась к тренировкам после травмы, из-за которой была вынуждена пропустить контрольные прокаты юниорской сборной России.