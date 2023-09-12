Ирина Роднина: советская фигуристка, которую за достижения в спорте знают и любят во всем мире

Детство и юность

Ирина родилась 12 сентября 1949 года в Москве в семье военного и врача. Родители воспитали двух детей — у фигуристки есть старшая сестра Валентина.

В раннем детстве Ирина часто болела, врачи посоветовали побольше заниматься физическими упражнениями, и лучше всего на открытом воздухе, поэтому родители привели 5-летнюю девочку на каток, в Парк культуры имени Прямикова. Позже отец стал водить Ирину в Ждановский парк, где было больше катков, а мать записала дочку в секцию. Первым детским тренером Родниной был Яков Смушкин. Под его руководством она осваивала технику скольжения, первые спирали, прыжки, вращения и прочие обязательные элементы на льду.

В 1960 году, пройдя просмотр, Ирина попала в секцию фигуристов ЦСКА и до 15 лет выступала в одиночном катании. С 1962 года ее тренерами были чехи Соня и Милослав Балун, которые работали по контракту с ЦСКА. В паре с Олегом Власовым Роднина заняла третье место во всесоюзных юношеских соревнованиях в 1963 году.

Карьера в фигурном катании

После первой победы Роднина стала воспитанницей Станислава Жука. Вместе с тренером у Ирины поменялся и партнер по фигурному катанию, им стал Алексей Уланов. В 1966 году они дебютировали на первом международном турнире — «Московские коньки», и уже в следующем сезоне 1967/68 пара вошла в число лидеров фигурного катания в СССР. В декабре они выиграли турнир «Московские коньки», а в начале 1968 года заняли третье место на чемпионате СССР. Благодаря этой победе Роднина и Уланов попали в сборную страны.

Ирина Роднина и Алексей Уланов | Источник: РИА "Новости"

Спустя год на чемпионате Европы пара выступала без тренера, ему запретили выезд за границу. Ирина и Алексей стали вторыми в обязательной программе, но благодаря сложным элементам и высокому темпу исполнения произвольной программы сумели победить на турнире. После этого успеха Родниной присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

В этом же году на чемпионате мира пара Роднина — Уланов победили с преимуществом. Они выиграли оба вида соревнований и получили все первые места у судей. Ирина и Алексей продолжили выигрывать все турниры, в которых участвовали. На Олимпиаде 1972 пара впервые стала чемпионами Игр.

Ирина Роднина и Алексей Уланов - чемпионы Олимпийских игр | Источник: РИА "Новости"

За день до чемпионата мира 1972 года на тренировке Ирина упала с поддержки и попала в больницу с серьезной травмой головы. Несмотря на это, она выступила на турнире. Короткую программу пара откатала чисто, а в произвольной Ирина чувствовала себя плохо, но смогла завершить прокат и завоевать золото.

После чемпионата мира пара распалась, так как Уланов, будучи женатым на другой фигуристке Смирновой, встал в пару с ней. Роднина даже задумывалась о том, чтобы уйти из большого спорта.

Продолжение пути в спорте после травмы

И все же Ирина вернулась на лед, после того, как полностью восстановилась после травмы. Ее новым партнером стал Александр Зайцев. Он был молод, обладал хорошей техникой прыжков и смог быстро освоить сложные элементы. На чемпионате Европы 1973 года пара Роднина — Зайцев обыграла бывшего партнера Ирины с его женой и завоевала золотые медали.

В том же году на чемпионате мира Ирина и Александр снова были в лидерах. Причем им пришлось заканчивать свою произвольную программу без музыки. На середине выступления музыкальное сопровождение отключилось по техническим причинам.

«Мы докатали программу до конца, и я подъехала к рефери. Он мне говорит по-русски: “Вам засчитывать прокат или вы еще раз выйдете в конце? Или с середины, с того момента, где музыка остановилась?” Я: “Нет, я второй раз показывать произвольную не буду”. Зал ревет, идет прямая трансляция на весь мир. Музыка же остановилась не по нашей вине», — так описывала тот случай Роднина.

В 1974 году Роднина и Зайцев сменили тренера и стали выступать под руководством Татьяны Тарасовой. Спустя год пара выиграла чемпионат мира, а в 1976 году завоевала золото Олимпиады в Инсбруке.

Ирина Роднина и Александр Зайцев с сыном | Источник: РИА "Новости"

Сезон-1978/79 фигуристы пропустили по семейным обстоятельствам: в феврале 1979 года у Ирины и Александра родился сын. Но вскоре они возобновили тренировки, чтобы отобраться на Олимпиаду. Ирина завоевала третью олимпийскую золотую медаль в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Ирина Роднина и Александр Зайцев - чемпионы Игр в Лейк-Плэсиде | Источник: РИА "Новости"

Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания став трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира. 11 раз Ирина с партнерами выиграла золото чемпионата Европы и шесть раз становилась чемпионкой СССР.

Ирина Роднина с медалями | Источник: РИА "Новости"

Тренерская деятельность

После завершения спортивной карьеры Роднина некоторое время являлась сотрудником аппарата ЦК ВЛКСМ, а также была занята тренерской деятельностью в «Динамо» и преподавала в Институте физкультуры в Москве.

Ирина Роднина - тренер фигуристов в "Динамо" | Источник: РИА "Новости"

В период с 1990 по 2002 год по приглашению Международного центра по фигурному катанию Ирина работала в США. Там она сумела завоевать репутацию успешного тренера. В 1995 году ее воспитанники Радка Коваржикова и Рене Новотный стали чемпионами мира. Роднина также помогала готовить американских фигуристок Мишель Кван и Анжелу Никодинов.

Политическая и общественная деятельности

Вернувшись в Москву Роднина принимала участие в различных телепрограммах, вела активную общественную деятельность — была членом президиума «Лиги здоровья нации», главой «Всероссийского добровольного общества Спортивная Россия».

В декабре 2007 года Роднина была избрана депутатом Государственной Думы РФ от «Единой России» и представляла Омскую области. В парламенте спортсменка заняла пост заместителя председателя комитета по образованию.

Роднина является членом Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту.

В сентябре 2016 года и ее избрали депутатом Госдумы VII созыва. В «Единой России» Ирина руководит внутрипартийными проектами «Дворовый тренер», «Школьный спорт» и «Россия: мы должны жить долго».

Ирина Роднина в Госдуме | Источник: РИА "Новости"

Роднина написала несколько автобиографических книг: «Слеза чемпионки» — о своей жизни и карьере и «Негладкий лед» — повесть-размышление на тренировочном сборе в Северодонецке, летом 1976 года.

Скандалы, связанные с Ириной Родниной

Имя Ирины Родниной связано не только со спортивными достижениями, но и со скандалами. В 2013 году в одной из своих соцсетей она выложила фотоколлаж на котором Барак Обама и его жена Мишель изображены на фоне банана. Этот пост люди оценили как расистский, что побудило спортсменку удалить снимок. Только через полгода депутат выступила с заявлением о том, что тогда ее аккаунт взломали. Она принесла извинения за то, что она не прояснила раньше, что не поддерживает расизм в любой форме.

В 2019 году, после поражения российских фигуристов-одиночников на чемпионате мира, Роднина нашла причину этого в чрезмерной поддержке тренерами Евгения Плющенко. По ее словам, внимание к персоне Евгения не позволило другим талантливым фигуристам сделать карьеру и повлиять на новую смену. Плющенко выразил недоумение после таких слов, но не получил никаких объяснений.

Еще один скандал разгорелся в 2020 году между депутатом и ее бывшим тренером, Татьяной Тарасовой. Известно, что их отношения никогда не были дружескими, но до определенного момента обе придерживались нейтральных комментариев в адрес друг друга. Ранее в книге «Слеза чемпионки» Роднина сообщила, что неприязнь между ней и тренером зародилась в начале 80-х, когда хореограф Тарасовой Елена Черкасская пожелала перейти к Ирине.

Татьяна Тарасова обвинила Роднину в том, что та оказалась бездушной к коллеге: зная, что Черкасская смертельно больна, Ирина отправила ту на соревнования в Австралию. Кроме того, Тарасова отметила, что олимпийская чемпионка всегда стеснялась еврейских корней матери, а потому не приехала из США в Россию проводить ее в последний путь. В ответ на это Роднина сказала, что у тренера проблемы с головой.

В том же году в прессе появилось заявление представителя КПРФ Дениса Парфенова, который просил администрацию президента РФ проверить информацию о возможном двойном гражданстве Родниной. Вместе со спортсменкой в список «подозреваемых» попал хоккеист Вячеслав Фетисов.