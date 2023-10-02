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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигурист Гуменник нашел способ выступить под песню группы Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычный кавер песни немецкой группы Rammstein. Об этом сообщает портал Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Перед началом сезона 21-летний фигурист готовил короткую программу под композицию Rammstein — Sonne. Перед контрольными прокатами сборной России Гуменнику запретили выступать под эту песню, из-за чего он был вынужден выступать с прошлогодней короткой программой.

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации — чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же. Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на “ура”, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», — сказал Гуменник.

Гуменник — один из сильнейших российских фигуристов в одиночном катании. В прошлом сезоне он стал победителем финала Гран-при России и серебряным призером чемпионата России.

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