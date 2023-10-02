Фигурист Гуменник нашел способ выступить под песню группы Rammstein

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации — чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же. Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на “ура”, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», — сказал Гуменник.