Алексей Ягудин будет прооперирован в Германии

Ранее об операции на колене 43-летнего Ягудина сообщал олимпийский призер Олимпийских игр, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

«Знаю, что с его стороны связывались с немецкими докторами, и там будут делать операцию. Хотелось бы, чтобы она удачно прошла, и чтобы он удачно восстановился после нее», — сказала Татьяна Тарасова.