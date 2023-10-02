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18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Ягудин будет прооперирован в Германии

О запланированной операции на колене олимпийского чемпиона по фигурному катанию сообщила ТАСС Татьяна Тарасова, которая тренировала Алексея Ягудина.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее об операции на колене 43-летнего Ягудина сообщал олимпийский призер Олимпийских игр, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

«Знаю, что с его стороны связывались с немецкими докторами, и там будут делать операцию. Хотелось бы, чтобы она удачно прошла, и чтобы он удачно восстановился после нее», — сказала Татьяна Тарасова.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион в одиночном мужском катании на Играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Под руководством Тарасовой Ягудин занимался с 1998 года до завершения спортивной карьеры в 2003 году.

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