Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нефтехимик
Форте
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Волгарь
Енисей
00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Футбол. Кубок России
12:00
Динамо Вл
Ротор
10
Хоккей. НХЛ
19.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
19.10
Детройт
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Даллас
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Каролина
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
14
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова объяснила разницу в тренировке иностранцев и россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Коммент. Шоу» рассказала, в чем заключается разница в работе с российскими фигуристами и иностранными.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«С иностранцами легко работать в том смысле, что у них нет такого слова “устали”. Они не могут тебе сказать “я устал”. И спросить их об этом глупо. Мне один раз ответили: “это ты должна знать”. Я это запомнила на всю свою жизнь. Это ответ правильный», — сказала Тарасова.

Тарасова отметила, что российские фигуристы, наоборот, могут позволить себе «поныть».

За свою тренерскую карьеру Татьяна Тарасова работала с множеством фигуристов, в том числе и с иностранцами. Среди известных иностранных учеников Тарасовой можно выделить олимпийскую чемпионку 2006 года Сидзуку Аракаву, трехкратную чемпионку мира Мао Асаду и американского фигуриста Джонни Вейра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Представлен рейтинг фаворитов предстоящего Евро-2024 по версии Goal
Демоны Ангелопола. Фигуриста, бросившего партнершу, не пускают на лед
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь