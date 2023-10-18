Тарасова объяснила разницу в тренировке иностранцев и россиян
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Коммент. Шоу» рассказала, в чем заключается разница в работе с российскими фигуристами и иностранными.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Коммент. Шоу» рассказала, в чем заключается разница в работе с российскими фигуристами и иностранными.
«С иностранцами легко работать в том смысле, что у них нет такого слова “устали”. Они не могут тебе сказать “я устал”. И спросить их об этом глупо. Мне один раз ответили: “это ты должна знать”. Я это запомнила на всю свою жизнь. Это ответ правильный», — сказала Тарасова.
Тарасова отметила, что российские фигуристы, наоборот, могут позволить себе «поныть».
За свою тренерскую карьеру Татьяна Тарасова работала с множеством фигуристов, в том числе и с иностранцами. Среди известных иностранных учеников Тарасовой можно выделить олимпийскую чемпионку 2006 года Сидзуку Аракаву, трехкратную чемпионку мира Мао Асаду и американского фигуриста Джонни Вейра.