Тарасова объяснила разницу в тренировке иностранцев и россиян

«С иностранцами легко работать в том смысле, что у них нет такого слова “устали”. Они не могут тебе сказать “я устал”. И спросить их об этом глупо. Мне один раз ответили: “это ты должна знать”. Я это запомнила на всю свою жизнь. Это ответ правильный», — сказала Тарасова.