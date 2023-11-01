Тутберидзе: Посадила бы участников дела Валиевой на детектор лжи

«Мне хотелось бы посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Хочу знать, откуда это взялось, почему, как? Наверно, никогда не получу ответа. Если спортсмены приехали на Олимпиаду, если им дали паспорт олимпийца, значит они чистые. Дальше команды выбирают любого спортсмена, имя которого держится в секрете. То есть, если американцы выставляют не самых сильных спортсменов, может, и мы тоже не пойдем с козырей. Поставят ли они Натана Чена или не поставят его? Ты же не знаешь. Но эти все спортсмены чистые», — рассказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент. Тренер» с Леонидом Слуцким.

«Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду? После чемпионата Европы она сдавала анализ — он чистый. Потом еще раз сдавала — он чистый. На Олимпиаде после короткой программы и потом возьмут — они чистые. Вопрос: если у них висел этот анализ, то каким образом они допустили ее до Олимпиады? Значит, они должны были сделать все для того, чтобы его перепроверить, чтобы он был готов. Они не должны были такого спортсмена пускать в Олимпийскую деревню. Мое мнение, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Это чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистым? Да. Каким образом она там оказалась? Вопросы к кому? К WADA? Я не знаю. К лабораториям? Пусть они тогда печатают новую медаль. Это их вина. Это не вина команды. Мы имели спортсмена, он должен быть чистым. Он откатался. Если он чистый, то медаль не должна быть пересмотрена», — добавила тренер.