Умерла тренер двукратной олимпийской чемпионки Катарины Витт
Одна из самых успешных тренеров в истории фигурного катания Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого союза конькобежцев.
Одна из самых успешных тренеров в истории фигурного катания Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого союза конькобежцев.
Мюллер воспитала множество известных фигуристов, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт, двукратный чемпион мира Ян Хоффман и олимпийская чемпионка Анетт Петч.
«С уходом Мюллер не только немецкое фигурное катание теряет одного из величайших и самых успешных тренеров в мире», — сказано в сообщении.
По информации MDR, Мюллер скончалась утром в четверг, 2 ноября, в доме престарелых в Берлине. Она находилась там с лета 2022 года из-за проблем со здоровьем.
Мюллер внесла огромный вклад в современное фигурное катание. В 1971 году ее ученица Соня Моргенштерн впервые в истории чемпионатов мира совершила тройной прыжок. Впоследствии, тройные прыжки стали стандартным элементом в женском фигурном катании.
В общей сложности воспитанники Мюллер завоевали 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. В 2004 году она была включена в Зал славы мирового фигурного катания.