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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Умерла тренер двукратной олимпийской чемпионки Катарины Витт

Одна из самых успешных тренеров в истории фигурного катания Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого союза конькобежцев.

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Источник: AP 2023

Мюллер воспитала множество известных фигуристов, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт, двукратный чемпион мира Ян Хоффман и олимпийская чемпионка Анетт Петч.

«С уходом Мюллер не только немецкое фигурное катание теряет одного из величайших и самых успешных тренеров в мире», — сказано в сообщении.

По информации MDR, Мюллер скончалась утром в четверг, 2 ноября, в доме престарелых в Берлине. Она находилась там с лета 2022 года из-за проблем со здоровьем.

Мюллер внесла огромный вклад в современное фигурное катание. В 1971 году ее ученица Соня Моргенштерн впервые в истории чемпионатов мира совершила тройной прыжок. Впоследствии, тройные прыжки стали стандартным элементом в женском фигурном катании.

В общей сложности воспитанники Мюллер завоевали 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. В 2004 году она была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

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