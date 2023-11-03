Умерла тренер двукратной олимпийской чемпионки Катарины Витт

Мюллер воспитала множество известных фигуристов, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт, двукратный чемпион мира Ян Хоффман и олимпийская чемпионка Анетт Петч.

«С уходом Мюллер не только немецкое фигурное катание теряет одного из величайших и самых успешных тренеров в мире», — сказано в сообщении.

По информации MDR, Мюллер скончалась утром в четверг, 2 ноября, в доме престарелых в Берлине. Она находилась там с лета 2022 года из-за проблем со здоровьем.

Мюллер внесла огромный вклад в современное фигурное катание. В 1971 году ее ученица Соня Моргенштерн впервые в истории чемпионатов мира совершила тройной прыжок. Впоследствии, тройные прыжки стали стандартным элементом в женском фигурном катании.