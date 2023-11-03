Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов пережил свою партнершу и жену Людмилу Белоусову на 6 лет.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов пережил свою партнершу и жену Людмилу Белоусову на 6 лет.
Олег Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой. Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968-м.
Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.
Уйдя из большого спорта, спортсмены работали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР.
Протопопов и Белоусова продолжали выступать с показательными выступлениями, даже перешагнув отметку в 80 лет.
Олег Протопопов жил в швейцарской коммуне Гриндельвальд. Людмила Белоусова умерла в 2017 году.