Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни

Олег Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой. Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968-м.

Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.

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Уйдя из большого спорта, спортсмены работали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР.

Протопопов и Белоусова продолжали выступать с показательными выступлениями, даже перешагнув отметку в 80 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239683" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.