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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов пережил свою партнершу и жену Людмилу Белоусову на 6 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Олег Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой. Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968-м.

Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.

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Уйдя из большого спорта, спортсмены работали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР.

Протопопов и Белоусова продолжали выступать с показательными выступлениями, даже перешагнув отметку в 80 лет.

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Олег Протопопов жил в швейцарской коммуне Гриндельвальд. Людмила Белоусова умерла в 2017 году.

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