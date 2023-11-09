«В голове лишь мысли о мести». Валиева выложила видео в день слушаний в CAS

17-летняя фигуристка показала тренировку в тренажерном зале под песню «В самом начале» российского рэп-исполнителя L'One.

«Эта машина больше не ездит.

В голове лишь мысли о мести.

Обида на каждого, даже на самого близкого.

Остались только развалины Олимпийского.

С пеной у рта доказывать правду неистово:

Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.

Небо озлобится, но в этом нет смысла», — поется в песне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c56661c5d307dda7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239728" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады в Пекине, где сборная России вместе с Валиевой завоевала золотые медали. Из-за допингового дела фигуристка до сих пор не получила золотую олимпийскую медаль.

9 и 10 ноября в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне продолжатся слушания по допинговому делу Валиевой. Первые три дня слушаний прошли с 26 по 28 сентября, после чего CAS дал сторонам время для предоставления дополнительных доказательств. Против Валиевой в суде выступают Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU).