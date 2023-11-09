«В голове лишь мысли о мести». Валиева выложила видео в день слушаний в CAS
Российская фигуристка Камила Валиева в день возобновления судебных слушаний по делу о ее положительной допинг-пробе опубликовала в соцсетях видео со своей тренировки.
Российская фигуристка Камила Валиева в день возобновления судебных слушаний по делу о ее положительной допинг-пробе опубликовала в соцсетях видео со своей тренировки.
17-летняя фигуристка показала тренировку в тренажерном зале под песню «В самом начале» российского рэп-исполнителя L'One.
«Эта машина больше не ездит.
В голове лишь мысли о мести.
Обида на каждого, даже на самого близкого.
Остались только развалины Олимпийского.
С пеной у рта доказывать правду неистово:
Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.
Небо озлобится, но в этом нет смысла», — поется в песне.
Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады в Пекине, где сборная России вместе с Валиевой завоевала золотые медали. Из-за допингового дела фигуристка до сих пор не получила золотую олимпийскую медаль.
9 и 10 ноября в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне продолжатся слушания по допинговому делу Валиевой. Первые три дня слушаний прошли с 26 по 28 сентября, после чего CAS дал сторонам время для предоставления дополнительных доказательств. Против Валиевой в суде выступают Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU).
На этой неделе Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани, который пройдет с 11 по 12 ноября. Для Камилы это будет первый старт в сезоне-2023/24. Ранее сообщалось, что фигуристку на соревнованиях будет сопровождать ее тренер Этери Тутберидзе.