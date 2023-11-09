«В голове лишь мысли о мести». Валиева выложила видео в день слушаний в CAS

Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Спартак
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Астана
Балкани
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Серветт Ж
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Бешикташ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:45
Чукарички
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Абердин
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Арис Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ракув
Футбол. Еврокубки
23:00
Хеккен
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпия Л
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Фенербахче
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
51
Хоккей. НХЛ
10.11
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.11
Рейнджерс
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.11
Тампа-Бэй
Чикаго
Хоккей. НХЛ
10.11
Коламбус
Даллас
Хоккей. НХЛ
10.11
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
10.11
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. НХЛ
10.11
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
10.11
Лос-Анджелес
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Сан-Хосе
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
14
Все события
Фоторепортажи
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
13Церемония вручения «Золотого мяча»
13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«В голове лишь мысли о мести». Валиева выложила видео в день слушаний в CAS

Российская фигуристка Камила Валиева в день возобновления судебных слушаний по делу о ее положительной допинг-пробе опубликовала в соцсетях видео со своей тренировки.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

17-летняя фигуристка показала тренировку в тренажерном зале под песню «В самом начале» российского рэп-исполнителя L'One.

«Эта машина больше не ездит.
В голове лишь мысли о мести.
Обида на каждого, даже на самого близкого.
Остались только развалины Олимпийского.
С пеной у рта доказывать правду неистово:
Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.
Небо озлобится, но в этом нет смысла», — поется в песне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады в Пекине, где сборная России вместе с Валиевой завоевала золотые медали. Из-за допингового дела фигуристка до сих пор не получила золотую олимпийскую медаль.

9 и 10 ноября в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне продолжатся слушания по допинговому делу Валиевой. Первые три дня слушаний прошли с 26 по 28 сентября, после чего CAS дал сторонам время для предоставления дополнительных доказательств. Против Валиевой в суде выступают Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU).

На этой неделе Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани, который пройдет с 11 по 12 ноября. Для Камилы это будет первый старт в сезоне-2023/24. Ранее сообщалось, что фигуристку на соревнованиях будет сопровождать ее тренер Этери Тутберидзе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Голкипер «Реала» Кепа пропустит 2-3 недели из-за травмы
Тренер «Акрона» дисквалифицирован на 3 матча за оскорбления судьи
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь