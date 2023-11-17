Волочкова — об образах Загитовой: Не нравится — не смотрите
Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась об образах олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась об образах олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Ранее девушку раскритиковали за откровенное платье, в котором она пришла на премию журнала Voice «Главные лица».
«У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите! Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии — не мешки ворочать. Пусть завидуют!» — приводит слова Волочковой Sport24.
21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы. В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании, и с тех пор она принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.