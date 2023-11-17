Волочкова — об образах Загитовой: Не нравится — не смотрите

«У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите! Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии — не мешки ворочать. Пусть завидуют!» — приводит слова Волочковой Sport24.