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17 ноября, источник: Sportmail.ru

Волочкова — об образах Загитовой: Не нравится — не смотрите

Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась об образах олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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Ранее девушку раскритиковали за откровенное платье, в котором она пришла на премию журнала Voice «Главные лица».

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«У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите! Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии — не мешки ворочать. Пусть завидуют!» — приводит слова Волочковой Sport24.

21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы. В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании, и с тех пор она принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.

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