Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова не исключает, что в будущем создаст собственное ледовое шоу.

«Участвовала практически во всех сказках Татьяны Навки, у меня было достаточно много опыта. Я сейчас также набираюсь опыта в команде: как реализуется шоу, как это все поставить правильно, чтобы людям было интересно. В будущем, возможно, сделаю свое шоу, это будет достаточно интересный опыт для меня», — приводит ТАСС слова Загитовой.

16 ноября Алина Загитова представила свою линию одежды. На презентацию фигуристка пришла в новом образе.

21-летняя Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.