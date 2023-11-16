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16 ноября, источник: Sportmail.ru

Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что это будет для нее интересным опытом.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова не исключает, что в будущем создаст собственное ледовое шоу.

«Участвовала практически во всех сказках Татьяны Навки, у меня было достаточно много опыта. Я сейчас также набираюсь опыта в команде: как реализуется шоу, как это все поставить правильно, чтобы людям было интересно. В будущем, возможно, сделаю свое шоу, это будет достаточно интересный опыт для меня», — приводит ТАСС слова Загитовой.

16 ноября Алина Загитова представила свою линию одежды. На презентацию фигуристка пришла в новом образе.

21-летняя Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.

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