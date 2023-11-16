Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что это будет для нее интересным опытом.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что это будет для нее интересным опытом.
Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова не исключает, что в будущем создаст собственное ледовое шоу.
«Участвовала практически во всех сказках Татьяны Навки, у меня было достаточно много опыта. Я сейчас также набираюсь опыта в команде: как реализуется шоу, как это все поставить правильно, чтобы людям было интересно. В будущем, возможно, сделаю свое шоу, это будет достаточно интересный опыт для меня», — приводит ТАСС слова Загитовой.
16 ноября Алина Загитова представила свою линию одежды. На презентацию фигуристка пришла в новом образе.
21-летняя Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.