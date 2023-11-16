Загитова пришла в новом образе на презентацию своей линии одежды
Компанию Алине Загитовой составил ее пес Масару породы сиба-ину.
Компанию Алине Загитовой составил ее пес Масару породы сиба-ину.
Презентация проходит в магазине «Красная машина» в торгово-развлекательном комплексе «Авиапарк».
Для презентации фигуристка выбрала джинсовую мини-юбку, футболку из собственной коллекции, а также розовые рукава, колготки и розовые меховые сапожки.
21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.