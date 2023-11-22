Костомаров показал, как играет в теннис с протезом руки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239840&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

46-летний Костомаров держит ракетку протезом руки и несколько раз роняет ее, пытаясь отбить мяч. После этого ракетку привязывают к протезу, чтобы она не выпадала.

«Сначала полное разочарование Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я ОЧЕНЬ», — написал Костомаров под видео в своем телеграм-канале.