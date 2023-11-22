Костомаров показал, как играет в теннис с протезом руки
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал, как играет в большое теннис с протезом руки.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал, как играет в большое теннис с протезом руки.
46-летний Костомаров держит ракетку протезом руки и несколько раз роняет ее, пытаясь отбить мяч. После этого ракетку привязывают к протезу, чтобы она не выпадала.
«Сначала полное разочарование Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я ОЧЕНЬ», — написал Костомаров под видео в своем телеграм-канале.
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.